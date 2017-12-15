У входа в Калининградский зоопарк спиливают вековой дуб

Рабочие начали спиливать вековой краснопыльниковый дуб, который растёт на территории Калининградского зоопарка у центрального входа. Об этом сообщает пресс-служба учреждения.



"Это дерево погибло в 2011 году, — рассказали Клопс.Ru в пресс-службе. — Скорее всего — мы не можем утверждать, но это видели в том числе наши сотрудники — потому, что в ходе работ по углублению кафе, по словам очевидцев, доставали из котлована целые куски корневой системы".



На месте уничтоженного дуба ничего нового не появится. "По правилам нельзя сажать там крупные деревья, потому что близко расположены здание кафе, входная зона, — объяснили в зоопарке. — И корням некуда расти — кругом асфальт".



Отмечается, что части ствола разместят в качестве декораций в вольере бегемотов. Сейчас там как раз монтируют смотровую площадку со стеклом.