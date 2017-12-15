Российский фильм вошёл в шорт-лист "Оскара"

Фильм "Нелюбовь" режиссёра Андрея Звягинцева включили в шорт-лист премии "Оскар" в категории "Лучший фильм на иностранном языке". Об этом сообщает "Коммерсантъ"

В список окончательных номинантов на премию войдут только пять фильмов. Победитель станет известен 4 марта 2018 года.

В список из девяти кинолент вошли фильмы: "Фантастическая женщина" режиссёра Себастиан Лелио (Чили); "На пределе" Фатиха Акина (Германия); "О теле и душе" Ильдико Эньеди (Венгрия); "Фокстрот" Самуэля Маоза (Израиль); "Оскорбление" Зиада Дуэри (Ливан); "Фелисите" Алена Гомиса (Сенегал); "Рана" Джона Тренгова (Южная Африка) и "Квадрат" Рубена Эстлунда (Швеция).