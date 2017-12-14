Опрос Клопс.Ru: 29% калининградцев никому не собираются делать подарков к Новому году

Почти треть читателей Клопс.Ru не намерена покупать к Новому году подарки. Об этом говорят итоги опроса, проведённого на официальной странице издания в "ВКонтакте".



В опросе принял участие 2121 человек. Оказалось, что большинство респондентов — 36% — оставляет приобретение подарков близким на последние дни. Ещё 28% потихоньку покупают необходимое. Меньше 8% отметили, что всё уже купили. А 29% указали, что не собираются ничего дарить на праздник родным и друзьям.