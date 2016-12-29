В туалетных бачках и сломанных холодильниках: где калининградцы прячут новогодние подарки

До Нового года остались считанные дни, и большинство россиян, которые будут класть подарки под ёлочку, уже определились с выбором. Однако теперь вынуждены решать другую проблему: где спрятать подарки для близких, особенно от детей.
По данным опроса, проведённого на сайте Mail.Ru, почти половина родителей прячут новогодние подарки в шкафу, еще 19% — на антресолях. 12% респондентам приходится держать новогодний подарок на работе, чтобы его не нашёл ребёнок. Есть и такие, кто прячет подарок у соседей (3%), в диване (4%) и даже в пианино (1%).
Мы решили поинтересоваться у участников группы Клопс.Ru "ВКонтакте", где они прячут свои презенты. Как оказалось по итогам опроса
, большинство людей оставляют покупки в багажниках до новогодней ночи. Однако некоторые придумывают более изощрённые места.
"Я вот всё спрятала в шкафу, но если ребёнок откроет, то всё пропало", — признаётся калининградка Наталья.
"Для мужа — у мамы в комнате, для мамы — в своей комнате", — говорит практичная Кристина.
"В шкафу спрятала часть подарка, положила в сумку ещё спортивную, которой не пользуемся. Нашли! Теперь в машине", — делится Марина.
Не знаете, где спрятать подарок? Вот варианты:
— В запасном неработающем холодильнике.
— В кладовке.
— В ломбарде.
— На работе.
— В конверте в книге.
— Под кроватью в своей комнате.
— На "Почте России".
— У бабушки в диване.
— В швейной машинке.
"В кроватном ящике для белья. Правда, старшая запалила, но стойко терпит: хочет под ёлкой найти", — говорит Юлия.
"На самом видном месте, в пакете, на котором огромными буквами написано: "Игрушки". И никто не замечает", — пишет Елена.
"За телевизором!!! Туда вообще никто не заглядывает!" — признаётся другая калининградка.
"В унитазом бачке! Там точно не найдут. Кстати, там у меня всегда заначка от жены — бутылочка белой", — откровенничает Александр.
"Нигде не прячу. Как обычно, в самый последний момент буду покупать. Потому что наш директор не дал нам новогодний аванс, не купил нам и нашим детям подарки. А ещё хочет, чтобы до 30-го числа мы работали", — пишет о наболевшем калининградец Андрей.
"На вешалке в прихожей, в стрёмненьком пакете. Ни муж, ни ребёнок не полезут разгребать завалы курток".
Несколько человек признались, что вообще не прячут подарки — выставили их запакованными прямо под ёлку.
А некоторым уже удалось кое-что найти.
"Мои родители прячут новогодние конфеты в шкафу. Я знаю, — хвастается Полина. — А новогодний подарок ещё не пришёл".
"Всегда нахожу подарки, которые прячут родители", — вторит ей Ксения.
Напомним: о том, что калининградцы собираются дарить друг другу в этот Новый год, читайте здесь
(среди идей — татуировки, носки и фотосессии в стиле ню).
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