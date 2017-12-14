Роскомнадзор пригрозил заблокировать YouTube

В России может быть заблокирован YouTube. Об этом сообщает РБК



Роскомнадзор направил в адрес видеохостинга YouTube письмо с предписанием заблокировать аккаунт организации "Открытая Россия". Требование должно быть выполнено в течение суток, иначе ведомство намерено заблокировать доступ к YouTube в целом.



"Доступ к страницам youtube.com ограничивается операторами связи на территории Российской Федерации", — отмечают в Роскомнадзоре.