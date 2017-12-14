Роскомнадзор пригрозил заблокировать YouTube
В России может быть заблокирован YouTube. Об этом сообщает РБК
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Роскомнадзор направил в адрес видеохостинга YouTube письмо с предписанием заблокировать аккаунт организации "Открытая Россия". Требование должно быть выполнено в течение суток, иначе ведомство намерено заблокировать доступ к YouTube в целом.
"Доступ к страницам youtube.com ограничивается операторами связи на территории Российской Федерации", — отмечают в Роскомнадзоре.
Во вторник Роскомнадзор заблокировал сайт общественного движения
"Открытая Россия". По данным Генпрокуратуры, "Открытая Россия" с января по июль 2016 года потратила более миллиона долларов на организацию протестной активности в России.