Роскомнадзор заблокировал сайт "Открытой России" Ходорковского
Роскомнадзор заблокировал сайт общественного движения "Открытая Россия". Об этом во вторник сообщила пресс-служба движения, передаёт "Интерфакс"
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"Сайт "Открытой России" начали блокировать на территории России. Страница не открывается через большинство провайдеров", — рассказали в пресс-службе.
По словам представителей "Открытой России", причиной блокировки стала статья 15.3 ФЗ "Об информации". В реестре Роскомнадзора указано, что доступ ограничен на основании решения Генпрокуратуры от 11 декабря.
Как отмечает ТАСС
, по данным Генпрокуратуры, "Открытая Россия" с января по июль 2016 года потратила более миллиона долларов на организацию протестной активности в России. "Открытая Россия" позиционирует себя как коммерческая организация, но в действительности занимается финансированием СМИ, дискредитацией результатов выборов и другой деятельностью, направленной на смену власти в России неконституционным путём", — заявила представитель ведомства.