"Власть никого не боялась и не боится": Путин ответил на вопрос Собчак о Навальном

Владимир Путин заявил, что на президентских выборах будет конкуренция, но власть не боится оппозиции. Такое заявление глава государства сделал в ходе пресс-конференции, отвечая на вопрос Ксении Собчак.

Собчак, выступавшая как корреспондент телеканала "Дождь", рассказала, что в России оппозицию "либо не пускают на выборы, либо создают проблемы". Она привела пример Алексея Навального. "Неужели власть боится честной конкуренции?" — поинтересовалась Собчак.

Путин ответил, что оппозиция должна выйти с "ясной и понятной людям позитивной программой". По словам президента, конкуренция будет, потому что она должна быть. "Я вас уверяю, власть никого не боялась и никого не боится", — заявил он.

Путин также назвал политическую программу непозитивной, и сравнил оппозиционеров с Саакашвили. " Вы что хотите, чтобы у нас, как на Украине, по улицам бегали такие вот, как Саакашвили? Я уверен, что наши граждане этого не хотят", — заявил он.