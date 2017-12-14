Юрист рассказал, как правильно сдать квартиру во время ЧМ-2018 в Калининграде

Калининградцам, сдающим жильё на дни матчей ЧМ-2018, в эфире радио "Комсомольская правда — Калининград" дал советы юрист Константин Белей.



"Если вы хотите хоть как-нибудь подстраховать себя от гражданско-правовых рисков — например, причинения вреда вашему имуществу: самой квартире, отделке, сантехнике — или имуществу ваших соседей, необходимо легально зафиксировать договорённость и легальность нахождения проживающих в жилом помещении и заключить договор", — пояснил специалист.



Такой договор должен быть составлен в письменной форме на родных языках сторон с указанием залога — если такой есть.



"В случае с иностранцами неплохо было бы дополнить договор пунктом о посещении жильца родными и перечислить этих родных, — отметил Белей, — чтобы не получилось, что в гостях у этого иностранца десяток-другой соотечественников, которые прибыли вместе с ним и не смогли устроиться в частном секторе".



По словам Белея, возможны два варианта: возмездный и безвозмездный. Разница заключается в том, что в первом случае хозяин квартиры должен уплатить налог с прибыли в размере 13%, а во втором случае подразумевается, что владелец пускает жильцов бесплатно. Однако для желающих уйти от налога есть опасность, что в этом случае клиенты могут просто не заплатить.



Белей объяснил, как быть тем калининградцам, которые в данное время снимают квартиру в городе и не хотят быть выселенными перед чемпионатом владельцем, который захочет нажиться на приезжих болельщиках. В этом случае, по словам юриста, необходимо обратиться в суд о взыскании убытков, причинённых отказом пролонгировать аренду, соответственно Гражданскому кодексу.