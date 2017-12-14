Путин поручит отменить налог на участки в шесть соток для пенсионеров

Владимир Путин предложил отменить налог на участки в шесть соток. Об этом президент заявил в ходе ежегодной пресс-конференции.

Путин отметил, что для пенсионеров по старости нужно распространить льготы, которые связаны с налоговым вычетом имущества до 10 тыс. рублей. Это должно коснуться и "шести соток". Президент рассказал, что поручение о разработке соответствующей программы направят в Госдуму и в правительство.

"У нас есть льготные категории людей, которым делают вычет с имущества стоимостью 10 тысяч рублей, но земельные участки, вот эти шесть соток так называемые, во многих регионах страны дороже, чем 10 тысяч рублей", — рассказал он.