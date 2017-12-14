Калининградский журналист пришёл на пресс-конференцию Путина в костюме Деда Мороза
Главный редактор газеты из Гусева "За доблестный труд" Сергей Каюков пришёл на большую пресс-конференцию Владимира Путина в костюме Деда Мороза. Об этом на своей странице в Facebook
сообщила главред "Светловских вестей" Татьяна Новожилова, находящаяся на конференции.
Помимо Каюкова и Новожиловой, на ежегодную пресс-конференцию Путина поехали корреспондент Клопс.Ru Мария Гоменюк-Кравцова и корреспондент "Каскада" Дмитрий Саранча. Всего аккредитацию получили
1640 журналистов. Конференция начнётся в 12:00 по московскому времени. Ранее политологи предположили
, какие неудобные вопросы могут задать главе государства.