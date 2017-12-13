Путин поручил ограничить рост тарифов на электричество
Президент России Владимир Путин поручил правительству обеспечить рост тарифов на электроэнергию на уровне не выше инфляции. Об этом сообщает
пресс-служба Кремля.
Глава государства также поручил обратить особое внимание на необходимость строительства удалённых объектов электроэнергетики. Он также отметил важность развития электросетевого хозяйства, обеспечения модернизации атомной энергетики и развития возобновляемых источников энергии.
Правительству предстоит представить доклад о ходе выполнения поручений до 1 марта 2018 года. Ответственным за это назначен Дмитрий Медведев. До 1 мая правительство должно разработать предложение по внесению соответствующих изменений в законодательство.
Ранее стало известно о намерениях ФАС добиться повышения тарифов на электричество
для жителей сёл и для горожан, пользующихся электроплитами. По мнению ФАС, такие меры помогут ликвидировать перекрёстное субсидирование, когда промышленные потребители доплачивают за заниженные тарифы населения.