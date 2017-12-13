Путин поручил ограничить рост тарифов на электричество

Президент России Владимир Путин поручил правительству обеспечить рост тарифов на электроэнергию на уровне не выше инфляции. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Глава государства также поручил обратить особое внимание на необходимость строительства удалённых объектов электроэнергетики. Он также отметил важность развития электросетевого хозяйства, обеспечения модернизации атомной энергетики и развития возобновляемых источников энергии.

Правительству предстоит представить доклад о ходе выполнения поручений до 1 марта 2018 года. Ответственным за это назначен Дмитрий Медведев. До 1 мая правительство должно разработать предложение по внесению соответствующих изменений в законодательство.