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Главная Новости Общество

Путин поручил ограничить рост тарифов на электричество

17:01
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Президент России Владимир Путин поручил правительству обеспечить рост тарифов на электроэнергию на уровне не выше инфляции. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
 
Глава государства также поручил обратить особое внимание на необходимость строительства удалённых объектов электроэнергетики. Он также отметил важность развития электросетевого хозяйства, обеспечения модернизации атомной энергетики и развития возобновляемых источников энергии.
 
Правительству предстоит представить доклад о ходе выполнения поручений до 1 марта 2018 года. Ответственным за это назначен Дмитрий Медведев. До 1 мая правительство должно разработать предложение по внесению соответствующих изменений в законодательство. 
 
Ранее стало известно о намерениях ФАС добиться повышения тарифов на электричество для жителей сёл и для горожан, пользующихся электроплитами. По мнению ФАС, такие меры помогут ликвидировать перекрёстное субсидирование, когда промышленные потребители доплачивают за заниженные тарифы населения.  
 

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