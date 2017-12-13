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Главная Новости Общество

В мэрии рассказали, где в Калининграде можно будет купить новогодние ёлки

16:17
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В этом году торговля новогодними деревьями будет организована на всех действующих городских ярмарках. Об этом Клопс.Ru рассказали в пресс-службе администрации Калининграда со ссылкой на отдел потребительского рынка.

Ёлки и сосны можно будет купить на базарах на ул. Тихорецкой, Портовой, проспекте Калинина. На ярмарке "Балтийское Рождество", которая в ближайшие дни откроется возле памятника "Мать Россия", тоже будут торговать деревьями.

В администрации отметили, что в этом году ярмарку не станут разворачивать возле Дома Советов. Сейчас там полным ходом идут работы по организации фан-зоны к чемпионату мира по футболу.

Ранее власти рассказали, куда перенесут праздничную ёлку от Дома Советов. 

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