В мэрии рассказали, где в Калининграде можно будет купить новогодние ёлки

В этом году торговля новогодними деревьями будет организована на всех действующих городских ярмарках. Об этом Клопс.Ru рассказали в пресс-службе администрации Калининграда со ссылкой на отдел потребительского рынка.



Ёлки и сосны можно будет купить на базарах на ул. Тихорецкой, Портовой, проспекте Калинина. На ярмарке "Балтийское Рождество", которая в ближайшие дни откроется возле памятника "Мать Россия", тоже будут торговать деревьями.



В администрации отметили, что в этом году ярмарку не станут разворачивать возле Дома Советов. Сейчас там полным ходом идут работы по организации фан-зоны к чемпионату мира по футболу.