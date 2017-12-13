Власти рассказали, куда перенесут ёлку от Дома Советов
"У Дома Советов в этом году мы ёлку поставить не можем, потому что там же вовсю идут работы по организации фан-зоны к чемпионату мира по футболу", — отметила Ядова. По её словам, ёлку перенесут на набережную Верхнего озера со стороны ул. Тельмана.
Монтаж конструкции уже начался. Через несколько дней он будет закончен.
Напомним, у Дома Советов началось обустройство фан-зоны
. После проведения мундиаля площадку можно будет использовать для различных городских мероприятий.