Власти рассказали, куда перенесут ёлку от Дома Советов

Об этом рассказала в эфире радио "Комсомольская правда — Калининград" глава управления культуры городской администрации Марина Ядова.



"У Дома Советов в этом году мы ёлку поставить не можем, потому что там же вовсю идут работы по организации фан-зоны к чемпионату мира по футболу", — отметила Ядова. По её словам, ёлку перенесут на набережную Верхнего озера со стороны ул. Тельмана.



Монтаж конструкции уже начался. Через несколько дней он будет закончен.