"До ума доводится": торжественно открытую площадку для баскетболистов под мостом на Острове закрыли

В Калининграде закрыли баскетбольную площадку на острове Канта, которая торжественно открылась 7 декабря. Об этом сообщает корреспондент Клопс.Ru.

Желающих поиграть в баскетбол останавливают охранники. По их словам, на площадке всё ещё продолжаются работы по обустройству территории. "Она не готова. До ума доводится", — рассказал сотрудник.

По словам охранников, спортсменов сейчас не пускают на территорию. Вероятнее всего, поиграть в баскетбол или стритбол можно будет только к весне.