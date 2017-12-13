Штрафы и пять лет тюрьмы: Госдума утвердила закон о наказании за живодёрство

Госдума в окончательном, третьем, чтении приняла законопроект об ужесточении наказания для живодёров. Об этом сообщает "РИА Новости"

Законопроект предполагает ряд изменений. Максимальный срок лишения свободы за жестокое обращение с животными из хулиганских или корыстных побуждений увеличится с полугода до трёх лет ареста. Также возможен штраф в размере до 80 тыс. рублей или исправительные работы.

В случае если живодёров было несколько и они действовали по предварительному сговору, максимальный срок лишения свободы увеличится с двух до пяти лет. Другой санкцией являются исправительные и принудительные работы и штраф в размере до 300 тыс. рублей. До пяти лет вырастет срок заключения за живодёрство в присутствии несовершеннолетних и за садистские методы издевательства над животным.

За убийство нескольких животных и за публичную трансляцию живодёрства в интернете будут наказывать лишением свободы на срок до пяти лет. Также увеличивается ответственность за незаконную добычу, содержание, приобретение, хранение, перевозку, пересылку и продажу особо ценных диких животных и водных биоресурсов. За это будут лишать свободы на срок до пяти лет и штрафовать на сумму до двух миллионов рублей.