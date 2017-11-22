Многотысячные штрафы и лишение свободы: Госдума ужесточит наказание для живодёров

За издевательства над животными придётся заплатить десятки тысяч рублей штрафа либо сесть в тюрьму. В Госдуме в среду, 22 ноября в первом чтении принят законопроект, ужесточающий наказание для живодёров, пишет Интерфакс

В соответствии с документом, каждый поднявший руку на собаку, кошку или другое животное, может быть наказан штрафом от 80 тысяч рублей или лишиться свободы на срок до трёх лет. Живодёры могут быть привлечены к исправительным работам на год, арестованы на полгода либо ограничены в свободе на 12 месяцев.

Тяжесть наказания зависит от того, какой вред был причинён пострадавшим. Самые жёсткие санкции предусмотрены для тех, кто увечит или убивает животных из хулиганских или корыстных побуждений. Ответить за свои действия придётся и тем, кто издевается над животным в присутствии малолетних детей или выкладывает живодёрские видеозаписи в интернете.

Госдума намерена провести второе чтение по законопроекту 8 декабря, а третье чтение — 13 декабря, чтобы Совет Федерации мог рассмотреть его на своем заседании 15 декабря.