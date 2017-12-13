Власти Калининграда объявляют конкурс украшенных к Новому году дворов

Калининградцев приглашают принять участие в конкурсе на лучшее праздничное оформление зданий и территорий в городе. Об этом рассказала в эфире радио "Комсомольская правда — Калининград" глава управления культуры городской администрации Марина Ядова.



Конкурс стартует 15 декабря. Участие в нём может принять каждый. В первую очередь приглашаются муниципальные и государственные организации — в частности, управляющие компании. Победители получат гранты — денежные средства можно будет потратить на благоустройство двора. Ядова пообещала, что более подробная информация о конкурсе будет размещена на сайте мэрии.



"Я согласна, что украшать надо весь город, а не его районы", — сказала Ядова. Она отметила, что тем не менее основные праздничные мероприятия проходят в самом центре — преимущественно на площади Победы — например, концерты 1 и 7 января. "Именно поэтому украшения сосредоточены в определённом месте", — объяснила чиновница.



Ядова отметила, что общая стоимость уличных украшений по всему городу составила "несколько миллионов". Она добавила, что в отдельных местах Калининграда установлены камеры видеонаблюдения, чтобы отслеживать вандалов, которые попытаются повредить конструкции.