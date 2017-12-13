Власти Калининграда объявляют конкурс украшенных к Новому году дворов
Калининградцев приглашают принять участие в конкурсе на лучшее праздничное оформление зданий и территорий в городе. Об этом рассказала в эфире радио "Комсомольская правда — Калининград"
глава управления культуры городской администрации Марина Ядова.
Конкурс стартует 15 декабря. Участие в нём может принять каждый. В первую очередь приглашаются муниципальные и государственные организации — в частности, управляющие компании. Победители получат гранты — денежные средства можно будет потратить на благоустройство двора. Ядова пообещала, что более подробная информация о конкурсе будет размещена на сайте мэрии.
"Я согласна, что украшать надо весь город, а не его районы", — сказала Ядова. Она отметила, что тем не менее основные праздничные мероприятия проходят в самом центре — преимущественно на площади Победы — например, концерты 1 и 7 января. "Именно поэтому украшения сосредоточены в определённом месте", — объяснила чиновница.
Ядова отметила, что общая стоимость уличных украшений по всему городу составила "несколько миллионов". Она добавила, что в отдельных местах Калининграда установлены камеры видеонаблюдения, чтобы отслеживать вандалов, которые попытаются повредить конструкции.
Накануне мэр Александр Ярошук призвал калининградцев
самостоятельно останавливать тех, кто захочет снять украшения на улицах города. Ранее жителей Зеленоградска попросили не украшать дома
разноцветными гирляндами.