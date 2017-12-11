"Можно дать пинка": Ярошук призвал калининградцев останавливать вандалов, ворующих новогодние украшения

Глава Калининграда Александр Ярошук призвал жителей, которые становятся свидетелями вандализма, самостоятельно останавливать хулиганов. Такое заявление он сделал в присутствии журналистов в понедельник, 11 декабря.



По словам градоначальника, вандалы срывают подключение новогодних украшений, которые установлены в разных частях Калининграда. Ярошук объяснил, что финансовой ценности в украденных частях украшений всё равно никакой нет, а жители лишаются праздничного предновогоднего настроения.



"Обращаюсь к калининградцам: если видите проявления вандализма, останавливайте их. Можно дать пинка, по крайней мере. Некоторые объекты не можем подключить: только смонтируем украшение — за ночь своровали элемент. Разбивают или воруют", — рассказал Ярошук.



Чиновник отметил, что пострадали уже все объекты, которые устанавливали к Новому году, за исключением ёлки на пл. Победы, у которой дежурит охрана.