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Главная Новости Общество

Сквер у Дома культуры моряков стал собственностью региона

10:08
  103
Правительство Калининградской области получило в собственность земельные участки около Дома культуры моряков на Ленинском проспекте. Соответствующее постановление опубликовано на портале правовой информации.
 
Речь идёт о трёх участках площадью 4929 кв. м, 1300 кв. м и 3800 кв. м. Ранее они находились в собственности города.
 
11 октября депутаты горсовета одобрили передачу участков в собственность региона. Процедура смены собственника необходима для того, чтобы параллельно с ремонтом помещений в самом здании Калининградская художественная галерея смогла начать благоустройство территории.
 

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