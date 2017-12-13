Сквер у Дома культуры моряков стал собственностью региона
Правительство Калининградской области получило в собственность земельные участки около Дома культуры моряков на Ленинском проспекте. Соответствующее постановление опубликовано
на портале правовой информации.
Речь идёт о трёх участках площадью 4929 кв. м, 1300 кв. м и 3800 кв. м. Ранее они находились в собственности города.
11 октября депутаты горсовета одобрили передачу участков
в собственность региона. Процедура смены собственника необходима для того, чтобы параллельно с ремонтом помещений в самом здании Калининградская художественная галерея смогла начать благоустройство территории.