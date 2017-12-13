Медведев поручил рассмотреть введение квот для российских вин в ресторанах

Глава правительства РФ Дмитрий Медведев поручил Минсельхозу рассмотреть возможность введения квот для российских вин в ресторанах и магазинах. Об этом сообщает РБК

Медведев сделал такое поручение после обращения ассоциации виноградарей и виноделов Крыма "Крымское бюро винограда и вина". Они попросили ввести квоты в размере не менее 30%. Виноделы полагают, что введение квоты "даст мощный дополнительный импульс развитию виноградарства и виноделия, усилит наши позиции в конкурентной борьбе с иностранными производителями вин".

В Минсельхозе подтвердили получение письма. На запрос издания с просьбой прокомментировать поручение Медведева не ответили.