Депутаты Госдумы предложили установить минимальную цену на вино

В Госдуме предложили установить минимальные цены на вино, чтобы покупатели могли отличать натуральную продукцию от порошковой. Об этом пишет РИА Новости

С предложением об установлении минимальных розничных цен на вина выступил депутат Госдумы от Крыма Константин Бахарев. По его мнению, россиян нужно оградить от "фальсификата и суррогата", в том числе от "порошковой продукции".

"Порошковые вина — это ни для кого не новость, они есть в торговых сетях по-прежнему. К сожалению, это для нашего российского рынка реальность. Мы выступаем за то, чтобы ввести минимальную цену на бутылку вина", — отметил Бахарев.

По словам депутата, порошковые вина привлекают покупателей низкой ценой.

"Если стоит бутылка вина за 100 рублей и рядом за 200, то часто потребитель — кто-то сознательно, а кто-то по недомыслию — выберет ту, что дешевле, не понимая, что там натурального вина не может быть в принципе за эти деньги", — объяснил депутат свою инициативу.