Производитель люксовых смартфонов выпустил iPhone X в поддержку Путина

Российский производитель люксовых смартфонов Caviar разработал два iPhone X в поддержку президента Владимира Путина. Об этом сообщает "ФедералПресс"

Серия получила название Putin Team. Дизайн одного смартфона выполнен в спортивном стиле. Композиционный камень на корпусе воссоздает российский флаг. Второй смартфон выполнен из чёрной кожи крокодила с ониксом и золотым покрытием. Тираж каждой модели составит по 99 экземпляров.

Девайс под номером 01 изготовлен специально для Александра Овечкина, который начал движение Putin Team, пишет Retail & Loyalty . Также бренд представил вариацию телефона Nokia 3310 из титана в том же дизайне. На задней крышке есть надпись: "Страна, которой гордимся. Люди, которым верим".

Минимальная стоимость Nokia 3310 начинается от 119 000 рублей. iPhoneX с триколором можно будет купить за 234 000 рублей, а смартфон с кожей аллигатора — за 239 000 рублей.