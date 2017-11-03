Александр Овечкин создаёт движение в поддержку Путина

Хоккеист сборной России, капитан клуба НХЛ "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин объявил о создании общественного движения в поддержку Владимира Путина. Об этом он написал на своей странице в Instagram

"Сегодня я хочу объявить о том, что создаю общественное движение под названием Putin Team. Быть частью такой команды — для меня гордость, это похоже на ощущение, когда ты надеваешь майку сборной России, зная, что за тебя болеет вся страна", — написал спортсмен.

По словам Овечкина, в западной прессе часто встречается "сочетание Putin's team, то есть команда Путина", которое ему очень понравилось. Целью нового движения — объединить тех, кто поддерживает президента и показать всем "сильную и сплочённую Россию". Хоккеист призвал всех присоединиться к движению.