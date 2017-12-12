Рособрнадзор: компьютерная форма ЕГЭ исключит ошибки при проверке работ выпускников

Компьютерная форма проведения ЕГЭ полностью исключит ошибки экспертов при проверке работ выпускников. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Рособрнадзор.

В надзорном ведомстве считают, что в перспективе единый госэкзамен будет проводиться исключительно с использованием компьютерной техники. Бумажные носители будут упразднены, заявил замминистра образования и науки, руководитель Рособрнадзора Сергей Кравцов.

Повсеместное внедрение компьютерной модели проведения ЕГЭ позволит полностью исключить ошибки при проверке работ выпускников, уверена замдиректора Федерального института педагогических измерений (ФИПИ) Ольга Котова. По её словам, такая форма позволила бы расширить спектр заданий, она даст возможность лучше оценить степень владения выпускниками информационными технологиями и системой программирования.