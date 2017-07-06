Минобрнауки: в России начнётся масштабная школьная реформа
Министр образования и науки РФ Ольга Васильева заявила о начале масштабной реформы школьного образования. Об этом глава минобра заявила на заседании комитета Госдумы РФ по образованию и науке в четверг, 6 июля, сообщает "Интерфакс"
.
Как сообщила Васильева, одна из главных составляющих реформы — передача школ из ведения муниципалитетов региональным властям. По её мнению, сейчас требуются "государственные школы". "То есть возвращения школ в государство и выстраивания государственного управления, потому что сейчас школы вне государственной опеки и заботы", — пояснила министр.
Как сообщает пресс-служба Госдумы, реформа начнётся с пилотного проекта, в котором изъявили желание участвовать 16 регионов.
Доклад правительства о реализации в 2016 году государственной политики в сфере образования, с которым выступила Ольга Васильева, содержал также данные о мерах по повышению доступности дошкольного образования, создании базовых учебников по основным программам, итогах ЕГЭ, динамике зарплаты в отрасли, повышении доступности образования для детей с ограниченными возможностями здоровья.
На днях в Минобрнауки заявили
о том, что список школьных учебников резко сократится.
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