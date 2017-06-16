В Минобрнауки рассказали о резком сокращении списка учебников

Глава Минобрнауки Ольга Васильева рассказала, что список школьных учебников резко сократится. Об этом сообщает ТАСС
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"Я думаю, мы в ближайшее время придем к взвешенным решениям – и список учебников резко сократится, а их содержание станет более соответствовать современным и классическим представлениям о мире, науке и России", – заявила она.
По словам Васильевой, механизмы обновления школьных пособий в стране уже сложились. Она привела в пример решение Наркомпроса в 30-е годы об утверждении списка единых учебников, а также механизм апробации экспериментальных учебников, введённый в 1984 году.
"В список, утвержденный Минпросом с грифом о рекомендации учебники могли попасть только после апробации в экспериментальных школах в союзных республиках с участием учителей и методистов. Мы полагаем, что сегодня необходимо продолжить эту традицию апробации экспериментальных учебников, у нас для этого есть специальная сеть Федеральных инновационных и экспериментальных площадок", – отметила чиновница.
Ранее стало известно
о том, что в 2017 – 2018 учебном году российские школьники будут изучать историю по учебникам трёх издательств: "Русское слово", "Просвещение" и "Дрофа". К 1 сентябрю все школы планируют обеспечить новыми пособиями.
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