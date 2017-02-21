В 2017—2018 году российские школьники будут учить историю по новым учебникам

В 2017—2018 учебном году российские школьники будут изучать историю по учебникам издательств "Русское слово", "Просвещение" и "Дрофа". Об этом сообщает ТАСС.



Пособия прошли экспертизу в Российском историческом обществе на соответствие кчебно-методическому комплексу. В издательствах рассказали, что в настоящее время осуществляется плановый переход на учебники истории, которые издали три года назад. Процесс этот постепенный. Полностью все школы планируется обеспечить новыми пособиями к 1 сентября 2017 года.



Историко-культурный стандарт для новых учебников подготовили в 2013 году на базе Института русской истории. Он включает в себя принципиальные оценки событий прошлого, подходы к преподаванию отечественной истории в школе, перечень обязательных для изучения тем, терминов, понятий, событий. После утверждения стандарта все российские школьные учебники должны были пройти специальную экспертизу на соответствие. Федеральный перечень учебников по истории был пересмотрен.