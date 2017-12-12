Трамп заявил, что причастные к терактам заслуживают смертной казни
Президент США Дональд Трамп заявил, что осуждённые за терроризм заслуживают смертной казни. Об этом сообщает "РИА Новости"
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"Лица, осуждённые за совершение террористических актов, заслуживают самого строгого наказания, предусмотренного законом, включая смертную казнь в соответствующих случаях. Америка всегда должна решительно бороться с терроризмом и экстремизмом, гарантируя, что наши мощные институты (власти) могут бороться со всеми преступными актами террора", — говорится в заявлении американского лидера.
Ранее Федеральная служба безопасности РФ сообщила, что в Московском регионе пресекли деятельность экстремистов, готовивших теракты на Новый год
и в период кампании по выборам президента РФ. У террористов изъяли самодельные взрывные устройства, огнестрельное оружие и боеприпасы.