Трамп заявил, что причастные к терактам заслуживают смертной казни

Президент США Дональд Трамп заявил, что осуждённые за терроризм заслуживают смертной казни. Об этом сообщает "РИА Новости"

"Лица, осуждённые за совершение террористических актов, заслуживают самого строгого наказания, предусмотренного законом, включая смертную казнь в соответствующих случаях. Америка всегда должна решительно бороться с терроризмом и экстремизмом, гарантируя, что наши мощные институты (власти) могут бороться со всеми преступными актами террора", — говорится в заявлении американского лидера.