Путин: Россия в целом готова к открытию воздушного сообщения с Египтом
Россия готова к открытию прямого воздушного сообщения с Египтом. Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин, передаёт ТАСС
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Глава государства отметил, что страна "в целом готова" к возобновлению авиасообщения с Каиром. В ближайшее время может быть подписан соответствующий протокол.
"Службы безопасности России доложили мне о том, что в целом мы готовы к открытию прямого авиасообщения между Москвой и Каиром. Потребуется подписание соответствующего межправительственного протокола, будем стремиться к тому, чтобы он был подписан в самое ближайшее время", — отметил Путин.
Воздушное сообщение между Россией и Египтом было прекращено
в 2015 году после того, как в небе над Синайским полуостровом был сбит самолет авиакомпании "Когалымавиа", выполнявший рейс из Шарм-эш-Шейха в Санкт-Петербург. Погибли
217 пассажиров и 7 членов экипажа. 6 декабря в Совете Федерации спрогнозировали возобновление авиасообщения
между Россией и Египтом уже в начале 2018 года.