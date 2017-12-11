Путин: Россия в целом готова к открытию воздушного сообщения с Египтом

Россия готова к открытию прямого воздушного сообщения с Египтом. Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин, передаёт ТАСС

Глава государства отметил, что страна "в целом готова" к возобновлению авиасообщения с Каиром. В ближайшее время может быть подписан соответствующий протокол.

"Службы безопасности России доложили мне о том, что в целом мы готовы к открытию прямого авиасообщения между Москвой и Каиром. Потребуется подписание соответствующего межправительственного протокола, будем стремиться к тому, чтобы он был подписан в самое ближайшее время", — отметил Путин.