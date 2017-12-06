Совфед: авиасообщение между Россией и Египтом возобновится в начале будущего года

В Совете Федерации прогнозируют возобновление авиасообщения между Россией и Египтом уже в начале 2018 года. Об этом сообщил глава комитета по обороне и безопасности Виктор Бондарев, пишет Лента.Ru

По словам Бондарева, между странами уже достигнуты договорённости по основным вопросам восстановления полётов воздушных судов. Предварительный текст двустороннего соглашения подготовлен, ему предстоит пройти юридические процедуры. Ожидается, что документ будет подписан сторонами до конца текущего года, сообщает Интерфакс

"Полагаю, что соглашение России и Египта о порядке использования воздушного пространства и аэродромной инфраструктуры наших стран может быть подписано в течение декабря. Логично начинать реализацию таких проектов с начала календарного года", — заявил Бондарев.

Как уточнил сенатор, предполагается, что рейсы из России будут совершать посадку во втором терминале Каира, где обеспечена максимальная безопасность пассажиров за счет современного оборудования.