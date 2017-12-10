Мэрия: на встречу с Навальным в Калининграде пришло 850 человек

В воскресенье, 10 декабря, Алексей Навальный провёл в Калининграде встречу. Её посетили 850 человек, сообщила пресс-служба городской администрации.

Встреча политика и блогера с горожанами прошла в парке "Южный". Она была согласована с городскими властями.

Как сообщил корреспондент Клопс.Ru, в парке было установлено видеонаблюдение, а на входе установили рамки металлоискателей.