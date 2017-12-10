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Главная Новости Общество

Администрация Калининграда: мероприятие Навального состоится в Южном парке

10:49
  6607
Встреча с политиком и блогером Алексеем Навальным, организуемая его сторонниками, согласована с городскими властями. Мероприятие должно пройти в парке Южном, сообщили в пресс-службе администрации Калининграда.
 
Уведомление с подтверждением факта согласования вручено организатору встречи В. С. Неманову в пятницу, 8 декабря, уточнили в мэрии. В соответствии с документом, мероприятие пройдёт в парке Южном с 15:00 до 17:00 в воскресенье, 10 декабря.
 
Навальный — известный оппозиционер, заявивший о планах участвовать в предстоящих президентских выборах. Придёт ли на встречу с ним калининградская оппозиция? Мы спросили об этом калининградцев, известных своими критическими выступлениями в адрес властей.
 
Владимир Кравченко, юрист: "Я прохожу свидетелем по делу Игоря Рудникова и не хотел бы, чтобы потом мои показания были нивелированы по причине, что я посещаю такие мероприятия".
 
Борис Образцов, издатель: "На встречу не пойду, у меня куча важных дел запланирована. А где вообще эта встреча будет? В Южном? Не знал. Но даже если б знал, всё равно не пошёл бы, много дел".
 
Константин Дорошок, экс-депутат облдумы: "Я не в городе, на встрече не буду. Но если бы даже был, то не пошёл: формат мероприятия не тот, в каком я хотел бы с Навальным пообщаться".
 
Михаил Часалин, депутат облдумы: "На встречу в Южный парк я не пойду. Навального там не будет. Сообщению мэрии, что встреча в Южном парке, я не доверяю".
 
Соломон Гинзбург, член региональной  Общественной палаты: "Пошёл бы. Но я нахожусь на экономическом форуме в Карпаче. Буду в понедельник".
 
Игорь Плешков, депутат горсовета: "Нет, я на эту встречу не пойду, потому что ничего не жду от Алексея Навального".
 

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