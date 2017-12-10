Тысячи посылок россиян застряли на таможне из-за новых правил ФТС
На таможне и складах авиаперевозчиков застряли тысячи посылок россиян без ИНН. Об этом сообщают "РИА Новости"
со ссылкой на курьерскую службу Shiptor.
Зарубежные интернет-магазины и курьерские службы несут большие убытки из-за посылок, которые были отправлены в Россию без указания ИНН получателя, как того требуют новые правила российской таможни.
"Некоторые посылки уже начинают возвращаться обратно поставщикам. Зарубежные интернет-магазины ещё не выработали механизм предоставления ИНН таможенным службам, поэтому трудно прогнозировать, какой масштаб приобретут проблемы на таможне. Задержки с доставкой точно будут", — отметил директор по развитию российского агрегатора служб доставок Shiptor Андрей Лямин.
В Федеральной таможенной службе посоветовали получателям экспресс-груза оперативно сообщить ИНН своему таможенному представителю (экспресс-перевозчику), с которым они заключили договор, передает издание.
ФТС запустила 7 декабря новый проект, который расширяет перечень информации для экспресс-перевозчиков товаров из зарубежных интернет-магазинов. Экспресс-перевозчики в рамках эксперимента собирают ИНН
получателей и электронные ссылки на приобретенные за границей товары. Это необходимо для снижения рисков ввоза товаров на подставных лиц, с помощью которых недобросовестные плательщики пытаются избежать уплаты пошлин.