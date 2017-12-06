При покупке в зарубежных интернет-магазинах придётся указывать ИНН

В России 7 декабря вступают в силу новые правила экспресс-доставки купленных в интернете товаров из-за границы. Об этом пишут "Ведомости"



Теперь россиянам, которые приобретают в иностранных онлайн-магазинах вещи, придётся сообщать оператору доставки свой ИНН, а также давать ссылку на купленный товар. Это касается служб СДЭК, Boxberry, SPSR, DPD и будет применено ко всем товарам, которые поступят на таможню начиная с 7 декабря 2017 года. Ожидаемо увеличится срок прохождения посылками таможни, а значит — время пути до покупателя.



Целью нововведения является повышение таможенного контроля. ИНН позволит отслеживать уплату налогов. Кроме того, теперь россиянам станет сложнее приобретать на иностранных сайтах небольшие партии вещей для перепродажи.