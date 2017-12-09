+3 °C
днем
+1 °C
ночью
09 декабря 2017 г. 20:28
58 695 пользователей
за 24 часа на сайте
59.13 -0.05
Курс ММВБ на 09 декабря 2017, 20:00
69.66 -0.07
Курс ММВБ на 09 декабря 2017, 20:00
16.54 0.0
Курс ЦБ на 10 декабря 2017
Пришли новость
Предложите свою новость
Тема
прикрепить файл
avatar
Картинка

Если вы хотите, чтобы редакция "Клопс.Ru" занялась вашей проблемой, оставьте свой контактный номер

Кроме того, вы можете предложить тему для материала по телефону 99-16-42 или Viber и Whatsapp - 8 909 78 23 333

Главная Новости Общество

Михейкин: Сделаем в Пионерском много мелких парковок и одну на въезде в город

Автор: Константин Сериков
16:20
  1158
В новом генеральном плане Пионерского планируется обозначить множество мелких парковок на 5-7 машин, а на въезде — построить одну перехватывающую. Об этом в субботу, 9 декабря, журналистам сообщил глава администрации Пионерского Евгений Михейкин.
 
"В самом городе хотим предусмотреть создание точечных парковок, но чтобы их было много на 5-7 машин. Перехватывающую для приезжих хотим сделать на въезде. Сейчас мы делаем большое количество тротуаров, думаю, туристам будет комфортно", — отметил Михейкин.
 
Нынешнюю крупную стихийную городскую парковку на ул. Комсомольской (в районе Армейской у спуска к морю) власти хотят ликвидировать и обустроить там зону отдыха.
 

Читайте новости Клопс в своих любимых мессенджерах. Это бесплатно!

Telegram
@klopsrubot
Viber
viber.com/klops

Главные темы дня

Пять лет лагерей за песню про Джонни: как боролись с "ползучей контрреволюцией" в послевоенном Калининграде
08 декабря 201717:07
  17216
Пять лет лагерей за песню про Джонни: как боролись с "ползучей контрреволюцией" в послевоенном Калининграде
Где встретить 2018 год и провести незабываемый новогодний корпоратив
Фото горячей новости
17:56
  768
Ярошук : Я в шоке от равнодушия своих подчинённых
Фото горячей новости
14:29
  8249
Алиханов: Обваливающиеся склоны в Пионерском выглядят угрожающе
Фото горячей новости
13:16
  7038
В Ладушкине пожилую женщину задавило грузовым поездом
Фото горячей новости
12:48
  5879

Лента новостей

Картинка
Алиханов: Приморские муниципалитеты только выиграют от перепроектировки трассы в порт Пионерского
17:38
  1426
Картинка
В Курской области в ДТП три человека сгорели в машине, ещё двое попали под бетонную плиту
17:05
  3674
Картинка
Михейкин: Сделаем в Пионерском много мелких парковок и одну на въезде в город
16:20
  1158
Картинка
Федосеев: Белые мосты на Нижнем озере для нас были большим сюрпризом
16:04
  2869

Авторские колонки

Фото автора
Лана Миронова
журналист
Девять с половиной недель: история жёсткого эксперимента без налёта эротики
  5236
Фото автора
Мария Кравцова
журналист
Догнать и причинить добро: как мы пытались спасти человека, живущего в палатке
  15215
Логотип
Нашли опечатку Система Orphus
Orphus: Ctrl+Enter

Новости

Объявления

Другое

Мы в социальных сетях
Vk Ok Fb Instagram Telegram Viber Twitter
*По данным независимого рейтинга Liveinternet.ru Материалы с пометками публикуются на коммерческой основе

Сайт входит в медиагруппу «Западная пресса»

Электронное периодическое издание Klops.ru (Клопс.ру) зарегистрировано федеральной службой по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия. Свидетельство серии Эл № 77-29551 от 21.09.2007 года
Учредитель: ООО "Русская медиагруппа "Западная Пресса".
Главный редактор: Кондратьева Анастасия Евгеньевна

Адрес редакции Klops.ru (Клопс.ру): 236040, Калининград,
ул. Маршала Рокоссовского, 16/18

Редакция: +7 (4012) 99-16-42
Почта: news@klops.ru
Реклама: +7 (4012) 61-68-53
Viber: +7 (909) 78 23 333
Whatsapp: +7 (909) 78 23 333
Политика ООО "Клопс" в отношении обработки персональных данных


Лицензия Creative Commons
Материалы сайта, если не указано иное, доступны по лицензии Creative Commons «Attribution-ShareAlike» («Атрибуция — На тех же условиях») 4.0 Всемирная
16+
Дизайн разработан компанией JetStyle JetStyle logo