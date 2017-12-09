Михейкин: Сделаем в Пионерском много мелких парковок и одну на въезде в город

В новом генеральном плане Пионерского планируется обозначить множество мелких парковок на 5-7 машин, а на въезде — построить одну перехватывающую. Об этом в субботу, 9 декабря, журналистам сообщил глава администрации Пионерского Евгений Михейкин.

"В самом городе хотим предусмотреть создание точечных парковок, но чтобы их было много на 5-7 машин. Перехватывающую для приезжих хотим сделать на въезде. Сейчас мы делаем большое количество тротуаров, думаю, туристам будет комфортно", — отметил Михейкин.