В Пионерском ликвидируют крупную стихийную парковку на ул. Комсомольской

Власти Пионерского намерены ликвидировать крупную стихийную городскую парковку на ул. Комсомольской и обустроить там зону для массовых мероприятий. Об этом в субботу, 9 декабря, журналистам сообщил глава администрации Пионерского Евгений Михейкин.

По его словам, земельный участок в районе Армейской у спуска к морю, который автомобилисты сейчас приспособили под парковку, был продан администрацией много лет назад. Однако собственник никак её не использовал.

"Мы инициировали процедуру возврата в муниципальную собственность участка через суд. Это хорошее место для того, чтобы сделать площадь, открыть кафе", — отметил Михейкин.

Глава администрации также отметил, что после того, как началось строительства порта, появилась необходимость искать новую площадку для массовых мероприятий. На территории, где сейчас стихийная автостоянка, после реконструкции можно будет проводить городские праздники.