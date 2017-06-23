Платные и бесплатные парковки: как съездить на море на машине и не попасть на штрафстоянку (схема)

На следующей неделе синоптики прогнозируют потепление в Калининграде до +26 градусов, а это значит, что многие горожане массово поедут на море. Клопс.Ru третий год публикует актуальную информацию с прибрежных городов о месторасположении платных и бесплатных паркингов, штрафных стоянок, пунктов полиции, больниц и точек Wi-Fi.

Светлогорск

В Светлогорске функционируют две платные парковки и семь бесплатных. Причём за год количество платных мест сократилось в два раза. Меньше стало мест и для бесплатной стоянки.

Платные располагаются по адресу: Калининградский проспект (напротив санатория "Янтарный берег"), на ул. Ленина (в районе "Янтарь-Холла").

Бесплатные находятся в следующих местах: Калининградский проспект (напротив ГИБДД, у дома №77 "А", возле санатория "Янтарь", у магазина "Виктория"), по Олимпийскому бульвару, на пересечении Майского проезда и Калининградского проспекта, на ул. Верещагина (напротив отеля "Русь").

Отдел ГИБДД расположен по адресу: ул. Вокзальная, 5, тел. 8 (40153) 22133.

В городе функционирует спасательный пост на променаде у канатной дороги, телефон дежурного пункта: 8 (40153) 20666.

Точки бесплатного Wi-Fi находятся на променаде и на пляжах.

Пионерский

В Пионерском за год перестала существовать платная парковка, зато в два раза выросло количество бесплатных стоянок.

Бесплатно можно оставить машину по адресам: ул. Октябрьская (у домов №1 и №20), ул. Флотская (у дома №2), ул. Садовая (у дома №3), ул. Шаманова (у дома №19), ул. Рензаева (у домов №24 "А" и №26 "А"), ул. Парковая (у дома №1), ул. Портовая (у дома №3), переулок Приморский (у домов №4 и №7), ул. Комсомольская (у дома №30).

В Пионерском не работают эвакуаторы и нет штрафстоянок.

В круглосуточном режиме работает спасательный пост. Связаться и попросить о помощи можно по телефону единой диспетчерской службы: 8 (40155) 2-15-44. Пионерская городская больница расположена по адресу ул. Шаманова, 6. Телефон 8 (40155) 2-18-48.

Купаться можно на городском пляже протяжённостью 250 метров. Границы обозначаются специальными знаками. Бесплатный интернет доступен возле киноконцертного зала "Маяк" по ул. Армейской, 1.

Телефон полиции: 8 (40155) 2-18-02.

Янтарный

В Янтарном функционирует платная стоянка рядом с территорией Голубого флага (ориентир: туркомплекс "Галера"). Эвакуаторов и штрафстоянки в городе нет.

Бесплатные стоянки расположены по адресам: ул. Советская (у дома №40 и у дома №72, гостиница "Беккер", у дома №102 магазин "Семья", у дома №79 ТЦ "Виктория", у дома №76 возле здания администрации), ул. Озерная ( у дома №1, возле туркомплекса "Вальтер"), ул. Дачная (у дома №1 возле кафе "Алатырь"), ул. Балебина (у дома №1 "А").

Туристов просят сообщать обо всех фактах незаконной организации парковок, а также незаконной торговли по телефонам: 8 (40153) 2-12-02. Чтобы вызвать скорую помощь, нужно звонить по номеру: 8 (40153) 3-71-03.

Куршская коса

На территории национального парка располагаются 18 бесплатных автостоянок. Они оборудованы вдоль шоссе Зеленоградск-Клайпеда на следующих километрах от Зеленоградска: 6, 8, 13, 14, 14,7, 16,6, 17,8, 19,8, 21,2, 23, 29, 31,6, 32,1, 33,2 (у моря), 37,3, 42,2, 44,2, 45,7.

Кроме того, есть парковки на территории трёх посёлков: Морское, Лесное и Рыбачий.

Пункт ГИБДД, а также штрафстоянка располагаются в Зеленоградске.

Медпомощь можно получить в пос. Лесной: +7 (40150) 45 221, в пос. Рыбачий: +7 (40150) 41132, в пос. Морское: +7 (40150) 41 155.

По всем вопросам, касающимся правил поведения на территории нацпарка, звонить по телефону: +7 800 250 30 39, по иным – в полицию Зеленоградска: +7 (40150) 32 532.

У визит-центра "Музейный комплекс" (14,7 км) есть бесплатный Wi-Fi.

Зеленоградск

Бесплатные автостоянки расположены по адресам: ул. Ленина (в районе автовокзала), ул. Крымская (у здания администрации), ул. Московской (в районе СЭС), ул. Лесопарковой (возле поликлиники), ул. Лесопарковой (в районе магазина "Сосед"), ул. Тургенева (у туристического инфоцентра), ул. Железнодорожной (при въезде в город).

Платные расположены по адресам: ул. Московская (в районе кладбища), ул. Володарского (в районе входа в городской парк), ул. Приморская.

ГИБДД города: 8 (40150) 32532. Адрес подразделения: 238530, Калининградская область, Зеленоградский район, город Зеленоградск, улица Железнодорожная, дом 38А.

В городе действуют пункты прокатов велосипедов. Информацию по разрешённым местам для купания администрация города не предоставила.