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В РЖД разъяснили, могут ли пассажиры верхних полок пользоваться нижними

15:39
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Пассажиры поездов дальнего следования, купившие билеты на верхнюю полку, могут сидеть на нижней только с разрешения попутчика, занимающего это место. Как сообщает "РИА Новости", таков комментарий Федеральной пассажирской компании, являющейся "дочкой" РЖД.
 
В ФПК объяснили, что при приобретении билета пассажир вступает в договорные отношения с перевозчиком. Это значит, что он соглашается во время поездки занимать определённое место, а проезд иных лиц на этом месте не допускается. Пассажир верхней полки не может пользоваться нижней без согласия того, кто оплатил проезд на ней, рассказала пресс-секретарь ФПК Анастасия Фёдорова.
 
По её словам, пассажиры нижних полок имеют преимущественное право пользоваться столиком и нижним багажным отделением. Если те, кто едет на верхних местах, не могут разместить вещи или поесть, они могут попросить проводника предоставить им свободные нижние полки. Правда, их придётся освободить, когда придут пассажиры с билетами на эти места.
 
"Каждый человек, отправляясь в длительную поездку, имеет право на отдых и сервис, который предоставляется ему в соответствии с классом обслуживания, указанным в билете. Чтобы проезд в поездах дальнего следования был комфортным для всех проезжающих, Федеральная пассажирская компания просит пассажиров быть внимательнее и добрее друг к другу. Относитесь к соседям по купе с пониманием и уважением, которое, в свою очередь, вы бы хотели получить и в свой адрес", — отметила Фёдорова.
 
Ранее в Федеральной пассажирской компании рассказали, почему летать самолётами дешевле, чем ездить плацкартом. Ранее Федеральная антимонопольная служба предложила снизить цены на билеты в плацкарте и общих вагонах на десять процентов, однако Минтранс и Минэкономразвития выступили против.
 

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