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"Очередной обман": Алиханов рассказал про мошеннические схемы при вывозе мусора в регионе

Автор: Екатерина Медведева
14:27
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Антон Алиханов намерен проконтролировать, куда вывозится мусор из муниципалитетов Калининградской области. Такое заявление губернатор сделал во время оперативного совещания в региональном правительстве в пятницу, 8 декабря.
 
Алиханова возмутила история о выявленном прокуратурой нарушении в Правдинске. Там компанию, занимавшуюся вывозом мусора, оштрафовали на 100 тыс. рублей.
 
"Ситуация проста: мусор со всего городского округа собирала некая компания. Свозила его в бывший сельскохозяйственный ангар. Там его сортировала, прессовала, а потом вывозила. Куда — непонятно. Ни на одном из легальных полигонов, где ведётся учёт и реестр автомобилей и компаний, которые привозят мусор, нет отметок о том, что машины этой компании заходили туда хоть один раз за последние три месяца. Возникает вопрос: где размещались эти отходы. То есть люди деньги платят за сбор, соответственно, надо за размещение на полигоне тоже платить деньги. Это опять незаконное складирование где-то в лесах, в полях и так далее", — заявил Алиханов.
 
Губернатор выразил надежду, что в отношении правдинской компании возбудят уголовное дело, и попросил областную прокуратуру провести полный анализ того, что происходит в сфере сбора и вывоза отходов в муниципалитетах. Также Алиханов рассказал о программе, которую чиновники намерены реализовать в следующем году.
 
"Мы на следующий год предусмотрели средства, чтобы обязать всех перевозчиков оборудовать автомобили соответствующими датчиками ГЛОНАСС. И планируем оборудовать машины датчиками объёма мусора, чтобы мы видели, какой был объём загрузки-выгрузки, чтобы исключить приписки или, наоборот, занижения объёмов, которые якобы привозятся на полигон, потому что непосредственно на полигоне иногда мухлюют. В общем, наша задача — сделать так, чтобы мошенничество в этой сфере стало минимальным", — рассказал Алиханов.
 
Алиханов отметил, что, по оценкам чиновников, "мусорный бизнес" приносит внушительный доход. В правительстве планируют пересмотреть концессионные договоры, которые им приносят на рассмотрение компании, занятые в этой сфере. 
 
"Тебе приносят концессию на 2,5 млрд рублей и говорят, что она будет десять лет только окупаться, потому что "приём" ничего не получит. Наше госпредприятие "Единая служба обращения с отходами" за девять месяцев приносит чистого заработка 80 млн рублей. Я понимаю, что у нас заработок может быть и за полмиллиарда рублей в год, если этот рынок "обелить". А говорить, что мы 2,5 млрд будем окупать десять лет — это очередной обман. Наша первейшая задача — внести на этот рынок прозрачность, ясность и принять меры, которые сократят объём мошенничеств. Надеюсь, что мы сможем в разы сократить объём нарушений, который на этом рынке присутствует", — заключил Алиханов.
 
Ранее сообщалось, что к 1 января 2019 года в 25 регионах России, включая Калининградскую область, внедрят новую систему утилизации отходов. Для более экологичного обращения с мусором проходит рекультивация полигона в пос. Космодемьянского и золоотвала "Дарита". 
 

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