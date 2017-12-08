Вишня, слива, голубика: в Калининградской области откроют первый промышленный плодово-ягодный питомник

В Калининградской области появится первый промышленный садово-ягодный питомник. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Питомник откроется в Черняховском городском округе. Сейчас там уже заложено около 10 гектаров, а общая площадь составит 23 гектара. Питомник создадут в несколько этапов с 2017 по 2019 год. Ежегодно он будет производить около 200 тыс. саженцев плодовых культур: яблонь, груш, слив, вишен, черешен — и более миллиона саженцев таких ягодных культур, как малина, клубника, голубика и ежевика.

"Создание питомника позволит заложить основы обеспечения калининградских садоводов саженцами плодовых и ягодных культур собственного производства", — рассказала министр сельского хозяйства области Наталья Шевцова.

Глава минсельхоза отметила, что площадь плодово-ягодных насаждений в регионе в 2020 году превысит тысячу гектаров. С закладкой питомника в Черняховском округе формируется плодово-ягодный кластер. Он также включает первый в регионе промышленный сад, заложенный осенью 2013 года, и хранилище для яблок.