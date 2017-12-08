Алиханов: Программа приграничного сотрудничества с Польшей оказалась под угрозой срыва

Программа приграничного сотрудничества между Калининградской областью, Польшей и Литвой находится под угрозой срыва. Об этом в пятницу, 8 декабря, во время оперативного совещания в региональном правительстве заявил Антон Алиханов.

"Заминка на стороне наших партнёров — Польши и Литвы. К сожалению, остаётся не так много времени, чтобы наши соседи со своей стороны выпустили такие документы и наконец подписали эту программу. К сожалению, если этого не произойдёт, то велика вероятность, что план просто сорвётся. Не по нашей вине. Мы очень заинтересованы, и как минимум на уровне правительства РФ документы все подготовлены и всё подписано. Программа сейчас находится под угрозой срыва", — рассказал губернатор.

Алиханов отметил, что польская сторона заинтересована в сотрудничестве на уровне муниципалитетов, но власти страны не спешат с подписанием документов.

"Из того, что мы читаем в СМИ, мы не видим намерения подписывать эти документы у "больших властей" в Польше. Сейчас Алла Генриховна (Алла Иванова, директор Агентства по международным и межрегиональным связям Калининградской области — Прим. ред.) была с визитом в Гданьске, обсуждали это на уровне воеводств. Маршалки-то поддерживают — на уровне муниципалитетов им всё это интересно, но руководство государства почему-то не спешит с этим", — отметил Алиханов.

Предполагалось, что осенью будет подписано финансовое соглашение — документ, позволяющий официально начать программу, проводить отборы заявок и финансировать выбранные. По словам Ивановой, если до конца года документ не подпишут, то программа в 2018 году не реализуется.

"Правила, которые существуют в Евросоюзе для подобного рода программ, говорят, что с момента принятия этого документа есть год для подписания финансового соглашения. Это означает, что для наших участников программа не будет физически открыта в следующем году", — рассказала Иванова.