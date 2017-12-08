Ярошук рассказал, какие матчи посетит на ЧМ-2018 в Калининграде

Глава Калининграда Александр Ярошук рассказал, что планирует посетить все четыре матча, которые пройдут в Калининграде. Об этом градоначальник заявил в эфире радио "Комсомольская правда-Калининград"

"Великолепный расклад, лучших игр даже представить сложно. У нас будет очень много гостей. Надо готовить город и готовиться. Я пойду на все матчи", — подчеркнул Ярошук.