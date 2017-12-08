Ярошук рассказал, какие матчи посетит на ЧМ-2018 в Калининграде
Глава Калининграда Александр Ярошук рассказал, что планирует посетить все четыре матча, которые пройдут в Калининграде. Об этом градоначальник заявил в эфире радио "Комсомольская правда-Калининград"
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"Великолепный расклад, лучших игр даже представить сложно. У нас будет очень много гостей. Надо готовить город и готовиться. Я пойду на все матчи", — подчеркнул Ярошук.
После жеребьёвки
стало известно, что 16 июня в 21:00 в Калининграде пройдёт матч группы "D" Хорватия – Нигерия. 22 июня в 20:00 в квартете "E" стартует встреча Сербия – Швейцария. 25 июня в 20:00 начнется матч Испания – Марокко. Последним станет матч с участием англичан, им предстоит сыграть с Бельгией.