Алиханов не исключил "обновления" фасадов многоэтажек у здания ДКМ

Глава региона Антон Алиханов не исключил, что фасады панельных пятиэтажек у здания ДКМ "обновят". Об этом он заявил на Совете по культуре после доклада о развитии здания бывшей Кёнигсбергской биржи.

"Это подразумевается, многоэтажки надо сделать. Давайте включим в концепцию, какие дома и где будем делать, находящиеся рядом с объектами культуры", — отметил губернатор.