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Главная Новости Общество

Алиханов не исключил "обновления" фасадов многоэтажек у здания ДКМ

20:23
  965
Глава региона Антон Алиханов не исключил, что фасады панельных пятиэтажек у здания ДКМ "обновят". Об этом он заявил на Совете по культуре после доклада о развитии здания бывшей Кёнигсбергской биржи.
 
"Это подразумевается, многоэтажки надо сделать. Давайте включим в концепцию, какие дома и где будем делать, находящиеся рядом с объектами культуры", — отметил губернатор.
 
Калининградские власти рассказали, какими видят музей изобразительных искусств, который скором времени переедет в здание, известное калининградцам как ДКМ. Раньше там размещалась Кёнигсбергская биржа.

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