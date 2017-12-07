Алиханов не исключил "обновления" фасадов многоэтажек у здания ДКМ
Глава региона Антон Алиханов не исключил, что фасады панельных пятиэтажек у здания ДКМ "обновят". Об этом он заявил на Совете по культуре после доклада о развитии здания бывшей Кёнигсбергской биржи.
"Это подразумевается, многоэтажки надо сделать. Давайте включим в концепцию, какие дома и где будем делать, находящиеся рядом с объектами культуры", — отметил губернатор.
Калининградские власти рассказали, какими видят музей изобразительных искусств
, который скором времени переедет в здание, известное калининградцам как ДКМ. Раньше там размещалась Кёнигсбергская биржа.