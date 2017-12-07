Мост с Острова и фонтан на площади: какими будут территория и здание бывшей Кёнигсбергской биржи (видео)

Калининградские власти рассказали, каким видят музей изобразительных искусств, который разместится в здании бывшей Кёнигсбергской биржи. Проект обсудили на Совете по культуре при губернаторе в четверг, 7 декабря.

Сейчас музей — это пристройка к жилым домам на Московском проспекте. В скором времени он переедет в здание, известное калининградцам как ДКМ.

На суд экспертного совета была представлена общая концепция, которую планируется еще дорабатывать. Основной принцип, по словам зампреда правительства Гарри Гольдмана, максимальное точное восстановления облика интерьера. 75% территории после реконструкции будет отведено под выставочное пространство.

"На первом этаже разместятся кассы, сувенирные лавки, кафе и постоянные экспозиции: "Калининград-Кёнигсберг: мост над временем" и "Россия и Европа: место встречи". В музее будет отведено место для "Театра скульптуры". На втором этаже будет одна постоянная экспозиция "История города в истории здания Биржи"; зал-галерея для временных выставок. Многофункциональный выставочный зал на территории в 640 квадратных метров идеален для создания Центра ведущих музеев России: Эрмитаж, Русский музей, Третьяковская галерея. Его можно использовать и для проведения официальных торжественных приемов, культурных форумов", — рассказал Гарри Гольдман.

Многофункциональный выставочный зал

В музее будут активно использоваться мультимедийные технологии, проекты дополненной виртуальной реальности.

Территорию вокруг здания тоже планируется усовершенствовать. На площади у биржи появится фонтан, который городу обещает подарить Сбербанк; а от Острова Канта будет построен пешеходный мост. Губернатор Антон Алиханов вспомнил о концепции музейного центра города, которая прорабатывается, и совсем скоро будет представлена.

Пешеходный мост от Острова к зданию музея

"Сегодня мы озвучили логистическую концепцию. Это мост, который будет строить инвестор гостиницы "Ластадие", соединит Остров Канта и набережную, уходящую к Музею Мирового океана; восстановление биржевого моста, чтобы была возможность не делать огромные крюки для перехода из одного музея в другой", — отметил глава региона.

Фонтан появится на площади у музея

Комиссия предложения поддержала. Директор Музея Мирового океана Светлана Сивкова отметила, что это очень хороший проект: "Я его с самого начала поддерживала. Хочется аплодировать и сказать, что наконец-то заживёт наш ДК Моряков".