"Сидим с ребёнком на втором этаже": под Калининградом затопило садовое общество

В посёлке Мушкино в Багратионовском районе затопило садовое общество "Калининградец". Об этом Клопс.Ru сообщила жительница одного из домов в СНТ Юлия Махмудова.

По словам женщины, в обществе расположено 300 участков. Вода начала прибывать минувшей ночью, а к утру залила несколько улиц.

"Утром у нас дома уже вся мебель на первом этаже плавала. Электричество отрублено. В воде оказался отопительный котёл, поэтому сейчас сидим без света и тепла. У меня двое детей, младшему нет и полутора лет. В доме находиться можно только на втором этаже, а по первому этажу или во дворе передвигаться возможно только в болотных сапогах", — рассказывает Юлия.

СНТ "Калининградец" и прилегающую к нему территорию этой осенью топит уже в третий раз. В ноябре семье Юлии пришлось переезжать в квартиру знакомых, потому что первый этаж дома оказался под водой.

"Мы почти месяц жили у подруги. Вернулись домой пару недель назад. Только просушили мебель и полы, как вода вновь вернулась. Только теперь нам уже идти некуда — квартиру подруга сдала арендаторам, а родных в Калининградской области у нас нет", — сетует Юлия.

Фото: Юлия Махмудова

В схожей с семьёй Махмудовых ситуации оказались и другие жители СНТ. Председатель товарищества ещё после первого потопа начал обивать пороги администрации Багратионовского района, чтобы сельчанам помогли решить проблему. Как выяснилось, основная причина подтопления — состояние реки Прохладной, куда впадает мелиоративный канал, идущий через посёлок Мушкино.

На обращения жителей в региональное правительство пришёл ответ, что река находится в федеральной собственности, поэтому средства на её расчистку и углубление должны быть предусмотрены из госбюджета. После письма в ФГБУ "Калининградмелиоводхоз" жители СНТ получили ответ, где говорится, что финансирование на эти работы выделят не раньше марта 2018 года.

"А нам, получается, пока тонуть? Мы звонили в горадминистрацию, там говорят, что специалистов пришлют. Однако сразу предупреждают, что навряд ли смогут нам чем-то помочь, потому что у них не то что спецтехники, даже лодки нет. В прошлый раз вообще угрожали, что если мы продолжим требовать помощи, то выселят нас через суд из домов", — утверждает Юлия.