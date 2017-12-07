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Главная Новости Общество

"Сидим с ребёнком на втором этаже": под Калининградом затопило садовое общество

Автор: Екатерина Медведева
15:59
  3572
В посёлке Мушкино в Багратионовском районе затопило садовое общество "Калининградец". Об этом Клопс.Ru сообщила жительница одного из домов в СНТ Юлия Махмудова.
 
По словам женщины, в обществе расположено 300 участков. Вода начала прибывать минувшей ночью, а к утру залила несколько улиц. 
 
"Утром у нас дома уже вся мебель на первом этаже плавала. Электричество отрублено. В воде оказался отопительный котёл, поэтому сейчас сидим без света и тепла. У меня двое детей, младшему нет и полутора лет. В доме находиться можно только на втором этаже, а по первому этажу или во дворе передвигаться возможно только в болотных сапогах", — рассказывает Юлия.
 
СНТ "Калининградец" и прилегающую к нему территорию этой осенью топит уже в третий раз. В ноябре семье Юлии пришлось переезжать в квартиру знакомых, потому что первый этаж дома оказался под водой.
 
"Мы почти месяц жили у подруги. Вернулись домой пару недель назад. Только просушили мебель и полы, как вода вновь вернулась. Только теперь нам уже идти некуда — квартиру подруга сдала арендаторам, а родных в Калининградской области у нас нет", — сетует Юлия.
 
 
Фото: Юлия Махмудова
 
В схожей с семьёй Махмудовых ситуации оказались и другие жители СНТ. Председатель товарищества ещё после первого потопа начал обивать пороги администрации Багратионовского района, чтобы сельчанам помогли решить проблему. Как выяснилось, основная причина подтопления — состояние реки Прохладной, куда впадает мелиоративный канал, идущий через посёлок Мушкино.
 
На обращения жителей в региональное правительство пришёл ответ, что река находится в федеральной собственности, поэтому средства на её расчистку и углубление должны быть предусмотрены из госбюджета. После письма в ФГБУ "Калининградмелиоводхоз" жители СНТ получили ответ, где говорится, что финансирование на эти работы выделят не раньше марта 2018 года.
 
"А нам, получается, пока тонуть? Мы звонили в горадминистрацию, там говорят, что специалистов пришлют. Однако сразу предупреждают, что навряд ли смогут нам чем-то помочь, потому что у них не то что спецтехники, даже лодки нет. В прошлый раз вообще угрожали, что если мы продолжим требовать помощи, то выселят нас через суд из домов", — утверждает Юлия. 
 
В настоящее время женщина с семьёй намерена добиваться от муниципалитета предоставления ей временного жилья из резервного фонда. Все садоводы рассчитывают, что чиновники пойдут им навстречу и хоть как-то помогут решить проблему с подтоплением. Мушкино — далеко не единственный посёлок в Багратионовском районе, который в 2017 году страдает от регулярных потопов. Этой осенью под воду уходили дома в посёлке Медовое. В муниципалитете был введён режим ЧС. 
 

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