В Калининграде открылся центр выдачи паспортов болельщика ЧМ-2018

В Калининграде открыли центр выдачи паспортов болельщика ЧМ-2018. Об этом сообщает корреспондент Клопс.Ru.

Это один из пяти первых в России подобных центров. Другие в этот день открылись в Москве, Санкт-Петербурге, Сочи и Казани. Калининградский центр будет работать ежедневно с 11:00 до 20:00.