В Калининграде открылся центр выдачи паспортов болельщика ЧМ-2018
В Калининграде открыли центр выдачи паспортов болельщика ЧМ-2018. Об этом сообщает корреспондент Клопс.Ru.
Это один из пяти первых в России подобных центров. Другие в этот день открылись в Москве, Санкт-Петербурге, Сочи и Казани. Калининградский центр будет работать ежедневно с 11:00 до 20:00.
Ранее в Калининграде выдавали паспорта болельщика
на Кубок конфедераций FIFA 2017 года. Это персонифицированные карты зрителя, которые вместе с входным билетом обеспечивают проход на стадион.