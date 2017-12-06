Ярошук пожелал выдвинувшемуся на выборы Путину "Божьей помощи"

Глава Калининграда Александр Ярошук пожелал "Божьей помощи" Владимиру Путину, выдвинувшему свою кандидатуру на выборы президента РФ в 2018 году. По мнению калининградского мэра, это ответственный и мужественный шаг в непростое для страны время

"Решение, принятое им, — это серьёзная моральная поддержка всем нам, россиянам. Это гарантия стабильности и устойчивого развития России, в том числе ее самого западного города — Калининграда, невзирая ни на какие препятствия и трудности. Хочется пожелать Владимиру Владимировичу духовных и телесных сил и здравия, и помощи Божьей на пути служения Родине", — сказал Александр Ярошук.