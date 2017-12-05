Социологи взвесили шансы кандидатов на победу в выборах президента РФ

Социологи оценили шансы кандидатов на победу в выборах президента РФ, если бы голосвание состоялось в ближайшее воскресенье. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на исследовательский холдинг "Ромир", представляющий Gallup в России и СНГ.

По данным опроса, главным соперником Путина на выборах стал бы Жириновский. По мнению социологов, он набрал бы 8% голосов. Геннадию Зюганову досталось бы около 7%. За Навального и Собчак проголосовали бы 3% и 2% соответственно.

Социологи отмечают, что самый высокий антирейтинг среди представленных кандидатов – у Ксении Собчак. По их данным, 64% респондентов заявили, что не проголосовали бы за телеведущую "никогда и не при каких обстоятельствах". На втором месте расположился Алексей Навальный — 33%. Третью строчку поделили Сергей Удальцов и Владимир Жириновский — по 23%.