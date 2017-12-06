Калининградскому приюту, где живут 320 бездомных собак, нужен миллион на починку крыши

Калининградские волонтёры просят жителей региона помочь в ремонте крыши здания, где содержатся 320 бездомных животных. Об этом Клопс.Ru рассказала зампредседателя правления КРОО "Право на жизнь" Екатерина Ублинская.



"Крыша течёт, и течёт очень сильно, — написала в соцсетях Ублинская. — Несколько лет назад своими силами перебрали старую черепицу, чтобы не текло хотя бы. Но сейчас и это не спасает: в одном месте провал, так как прогнили балки — там идёт дождь так же, как и на улице".



В прошлом году волонтёры считали, сколько денег потребуется на ремонт — получилось около миллиона рублей. Такая сумма складывается ещё и из того, что необходимо ставить дополнительную конструкцию для укрепления торцевой стены здания.



Приют находится в пос. Славянское Гурьевского района. Желающие помочь могут Приют находится в пос. Славянское Гурьевского района. Желающие помочь могут связаться напрямую с волонтёрами

Клопс.Ru напоминает, что переводить деньги стоит исключительно по реквизитам, указанным на официальной странице приюта. Следует опасаться мошенников, которые размещают в комментариях или присылают личным сообщением номера собственных карт.