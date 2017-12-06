Глава Минздрава назвала единственное показание для лечения за рубежом за счёт бюджета
Единственное показание для направления больных за рубеж за счёт бюджета — это детская неродственная трансплантация сердца или комплекса сердце — лёгкое. Как передаёт ТАСС
, об этом сообщила министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова.
"Единственное показание, по которому мы направляем за рубеж, — это трансплантация сердца и комплекса сердце — лёгкое для ребёнка", — заявила она в ходе "правительственного часа" в Госдуме.
По словам Скворцовой, в законопроекте о трансплантации органов и тканей прописаны возможности детского неродственного органного донорства. Законопроект также предусматривает возможность посмертного донорства для детей.
Ранее губернатор Калининградской области Антон Алиханов заявлял, что в ближайшее время в регионе не будут практиковать пересадку органов
. Президент Ассоциации сердечно-сосудистых хирургов России, академик РАН Лео Бокерия отметил, что проблема с донорским материалом существует не только в Калининграде, но и в других регионах страны.